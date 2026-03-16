Медведев: до турнира в Дубае я не мог вообще ни одного мяча попасть в корт

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своей игровой форме, отметив, что набрал её перед самым стартом турнира в Дубае (ОАЭ), чемпионом которого стал после того, как его соперник нидерландский теннисист Таллон Грикспор снялся с финального матча.

«В Дубае до турнира я не мог вообще ни одного мяча попасть в корт, было, наверное, примерно как перед US Open, в Цинциннати. И я думал: «Окей, что вообще происходит?». А потом в Дубае смог что-то поймать, вот какую-то уверенность, поэтому, естественно, в Майами я постараюсь продолжить. Обычно у меня получается, когда я ловлю такую волну. Но, опять же, есть смотреть и 2021, и 2020, и 2019, и 2023 годы, то бывали и матчи, и турниры, и моменты, когда это всё пропадало. Поэтому просто надо продолжать работать, стараться. Чем больше ты сможешь ловить такую волну, как здесь [в Индиан-Уэллсе] и в Дубае, тем выше ты будешь в рейтинге. Тем больше у тебя будет шансов обыграть Карлоса, Янника и других крутых игроков. Естественно, это то, что я постараюсь сделать, конкретно в Майами на следующей неделе», — сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!».