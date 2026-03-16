Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев: до турнира в Дубае я не мог вообще ни одного мяча попасть в корт

Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своей игровой форме, отметив, что набрал её перед самым стартом турнира в Дубае (ОАЭ), чемпионом которого стал после того, как его соперник нидерландский теннисист Таллон Грикспор снялся с финального матча.

Дубай (м). Финал
28 февраля 2026, суббота. 15:45 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Таллон Грикспор
25
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

«В Дубае до турнира я не мог вообще ни одного мяча попасть в корт, было, наверное, примерно как перед US Open, в Цинциннати. И я думал: «Окей, что вообще происходит?». А потом в Дубае смог что-то поймать, вот какую-то уверенность, поэтому, естественно, в Майами я постараюсь продолжить. Обычно у меня получается, когда я ловлю такую волну. Но, опять же, есть смотреть и 2021, и 2020, и 2019, и 2023 годы, то бывали и матчи, и турниры, и моменты, когда это всё пропадало. Поэтому просто надо продолжать работать, стараться. Чем больше ты сможешь ловить такую волну, как здесь [в Индиан-Уэллсе] и в Дубае, тем выше ты будешь в рейтинге. Тем больше у тебя будет шансов обыграть Карлоса, Янника и других крутых игроков. Естественно, это то, что я постараюсь сделать, конкретно в Майами на следующей неделе», — сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!».

Материалы по теме
«Он нужен теннису». Впервые с июня 2025 года Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android