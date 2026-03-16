Медведев ответил, в чём он лучше Алькараса и Синнера

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о том, в каких компонентах игры он превосходил испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера во время их очных встреч на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

— У тебя есть понимание, в чём ты сейчас хуже Янника и Карлоса?
— Если брать последние дни, то, наверное, не во многом. Может, даже в чём-то лучше был Карлоса, наверное, лучше Янника я ни в чём не был, но был просто близок к его уровню. Я лучше Карлоса подавал, однако Янник подавал намного лучше меня в финале и намного лучше всех вообще, с кем я играл в этом году. Слева я хорошо бил, может, даже лучше Янника.

В розыгрышах, в принципе, у нас была борьба, но он подавал очень хорошо, и это, скажем так, давит на тебя, ты устаёшь. Думаю, примерно то же самое было и у Карлоса со мной. Вот.
В чём они лучше? В стабильности, в том, что они так играют весь год. У меня больше бывают провалы, – сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!».

