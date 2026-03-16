Эрика Андреева не смогла выйти в финал квалификации турнира WTA-1000 в Майами

305-я ракетка мира российская тенниистка Эрика Андреева не смогла выйти в финал квалификации турнира WTA-1000 в Майами, проиграв словачке Ребекке Шрамковой (122-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 2:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. За время матча Шрамкова выполнила три подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Эрика Андреева сделала пять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала единственный заработанный за время игры брейк-пойнт.

За право выйти в основную сетку турнира в Майами Ребекка Шрамкова поспорит с победительницей встречи между ещё одной российской теннисисткой Анастасией Захаровой и американкой Луизой Чирико.