Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Анастасия Захарова вышла в финал квалификации «тысячника» в Майами

74-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова вышла в финал квалификации турнира категории WTA-1000 в Майами, обыграв американку Луизу Чирико (191-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 2 минуты. За время Захарова выполнила две подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать 6 из 12 брейк-пойнтов. Луиза Чирико сделала два эйса за матч, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из девяти.

За право выйти в основную сетку турнира в Майами Анастасия Захарова поспорит со словачкой Ребеккой Шрамковой (122-й номер рейтинга).

Материалы по теме
Соболенко и Рыбакина показали всю мощь женского тенниса. Россиянкам надо брать на заметку
Соболенко и Рыбакина показали всю мощь женского тенниса. Россиянкам надо брать на заметку
