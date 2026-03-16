Анастасия Захарова вышла в финал квалификации «тысячника» в Майами

74-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова вышла в финал квалификации турнира категории WTA-1000 в Майами, обыграв американку Луизу Чирико (191-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 2 минуты. За время Захарова выполнила две подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать 6 из 12 брейк-пойнтов. Луиза Чирико сделала два эйса за матч, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из девяти.

За право выйти в основную сетку турнира в Майами Анастасия Захарова поспорит со словачкой Ребеккой Шрамковой (122-й номер рейтинга).