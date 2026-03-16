Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Прошла жеребьёвка «Мастерса» в Майами, где сыграют Медведев, Рублёв, Хачанов, Бублик
Комментарии

Состоялась жеребьёвка турнира серии «Мастерс» в Майами (США), призовой фонд которого составляет $ 9 415 725. Престижные соревнования ATP пройдут с 18 по 29 марта.

Сетку турнира возглавил семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Он пропустит первый круг, а во втором сыграет с победителем матча Жоао Фонсека (Бразилия) – Фабиан Марожан (Венгрия). Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер тоже начнёт турнир со второго круга, он сразится с победителем встречи Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — Q/LL.

Стартовые матчи россиян в Майами:

второй круг. Даниил Медведев (Россия, 9) – победитель матча Александр Ковачевич (США)/Рэи Сакамото (Япония, WC);

второй круг. Карен Хачанов (Россия, 14) – победитель матча Роберто Баутиста-Агут (Испания)/Джеймс Дакворт (Австралия);

второй круг. Андрей Рублёв (Россия, 15) – победитель матча Алехандро Табило (Чили)/Франсиско Комесанья (Аргентина).

Потенциальные пары 1/8 финала «Мастерса» в Майами:

Карлос Алькарас (1) – Карен Хачанов (14);
Каспер Рууд (11) – Тейлор Фриц (6);
Лоренцо Музетти (4) – Флавио Коболли (13);
Александр Бублик (10) – Алекс де Минор (5);
Бен Шелтон (8) – Даниил Медведев (9);
Алехандро Давидович-Фокина (16) – Александр Зверев (3);
Феликс Оже-Альяссим (7) – Якуб Меншик (12, действующий обладатель титула);
Андрей Рублёв (15) – Янник Синнер (2).

Календарь «Мастерса» в Майами
Сетка «Мастерса» в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android