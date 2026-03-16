Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Теннис Новости

Медведев объяснил, почему не может в полной мере получать удовольствие от тенниса

Медведев объяснил, почему не может в полной мере получать удовольствие от тенниса
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему он не может в полной мере получать удовольствия от игры в теннис.

«Получил ли я удовольствие от своей игры в Дубае и в Индиан-Уэллсе? Ответ – да. Получаю ли я удовольствие от тенниса? Ни в коем случае ответ не «нет». Но ответ «да» – тоже не факт.

Я люблю свою работу, которой является теннис. Люблю побеждать. Доставляет ли мне это удовольствие? Удовольствие – такое странное понятие, что я бы сказал – да, но не в том формате, каким его представляют люди. Скажем так. Приятно, когда твоя работа, то, что ты делаешь, работает. Работа работает – масло масляное. А вот прямо удовольствие — это когда ты раз в год выезжаешь на карте поездить, это удовольствие. Десерт где-то съел — это удовольствие.

А от тенниса удовольствие в большей степени как бонус. Выигрывать турниры – это отличный бонус, ты стараешься, ты работаешь и получаешь бонус. Удовольствие очень сильное, когда выигрываешь турнир. Вот здесь действительно есть удовольствие. Было ли у меня удовольствие от победы над Алькарасом? Да, но ты обязан уже думать про следующий матч – восстановление, работа с физио, лечь спать, утром позавтракать, выпить всё, что нужно, витаминки. Это такое удовольствие, на грани», — сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!».

Материалы по теме
«Он нужен теннису». Впервые с июня 2025 года Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP
«Он нужен теннису». Впервые с июня 2025 года Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android