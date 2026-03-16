Эмма Радукану снялась с розыгрыша «тысячника» в Майами

Чемпионка US Open – 2021, 21-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану снялась с розыгрыша турнира WTA-1000 в Майами (США), сообщает ESPN.

По сообщениям источника, причиной отказа Радукану от участия в турнире является вирусная болезнь, которой теннисистка переболела во время соревнований на Ближнем Востоке. Британка и до сих пор не смогла окончательно восстановиться после неё.

Радукану должна была начать свой путь на турнире со второго круга, в котором ей предстояло встретиться с победительницей поединка между британкой Сонай Картал и американской теннисисткой Питон Стирнс.

В розыгрыше прошлогоднего «тысячника» в Майами Радукану дошла до 1/4 финала, где уступила со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 6:2 будущей финалистке турнира американке Джессике Пегуле.

Турнир в Майами пройдёт с 17 по 28 марта. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

