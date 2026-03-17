«Он провёл классный турнир». Кузнецова — об итогах выступления Медведева в Индиан-Уэллсе

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова отреагировала на поражение российского теннисиста Даниила Медведева от итальянца Янника Синнера в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (6:7 (6:8), 6:7 (4:7)).
«И всё-таки чемпионом Индиан-Уэллса стал Янник Синнер, обыгравший в финале Даню на двух тай-брейках 6:7 (6:8), 6:7 (4:7).
Второй тай-брейк вышел более обидным, ведь Даня вёл 4:0, и было видно, что Янник нервничает. Но ключевым фактором на обоих тай-брейках стала первая подача. Синнер стабильно выполнял её на первом, а у Дани она пропала в решающий момент второго.
Тем не менее Медведев провёл классный турнир, порадовал болельщиков двумя потрясающими матчами с первой и второй ракетками мира и возвращается в топ-10 рейтинга.
Спасибо Дане за эмоции этих выходных, он большой молодец, верим и продолжаем болеть», – написала Кузнецова в своём телеграм-канале.
