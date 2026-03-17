Россиянка Мельникова не смогла выйти в финал квалификации «тысячника» в Майами

37-летняя российская теннисистка Марина Мельникова не смогла выйти в финал квалификации турнира WTA-1000 в Майами, уступив американке Эльвине Калиевой (154-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 2:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. За время матча Калиева выполнила три подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Марина Мельникова не сделала в игре ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из семи.

В финале квалификации к турниру в Майами Элина Калиева сыграет с победительницей встречи между итальянкой Лукрецией Стефанини и француженкой Диан Парри.

