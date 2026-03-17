«Горькое поражение». Рыбакина — о проигрыше Соболенко в финале Индиан-Уэллса

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала поражение от первого номера рейтинга, белорусской теннисистки Арины Соболенко в финальном матче «тысячника» в Индиан-Уэллсе. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:7 (6:8).

«Конечно, это горькое поражение. У меня были возможности во втором сете, но мне было очень трудно найти в себе дополнительные силы. В первом сете я сыграла действительно хорошо, и это меня радует… Самое главное — вынести из этого положительные моменты и двигаться дальше», – сказала Рыбакина в интервью DAZN.