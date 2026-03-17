Пресс-служба ATP отреагировала на пост Синнера после победы над Медведевым в Индиан-Уэллсе
Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) отреагировала на пост итальянского теннисиста Янника Синнера после победы над россиянином Даниилом Медведевым в финале турнира в Индиан-Уэллсе. В решающем матче турнира итальянец обыграл россиянина со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).
Индиан-Уэллс (м). Финал
16 марта 2026, понедельник. 00:25 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
Янник Синнер
Я. Синнер
«Вперёд, Янник!» — написано на официальной странице ATP в комментариях под публикацией Синнера в одной из социальных сетей.
Ранее сообщалось, что Синнер выиграл первый трофей в нынешнем сезоне и 25-й — в карьере.
Всего у Синнера шесть титулов на турнирах серии «Мастерс», четыре победы на ТБШ, два трофея на Итоговых турнирах ATP, а также по семь наград на соревнованиях ATP-500 и ATP-250.
