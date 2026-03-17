Пресс-служба ATP отреагировала на пост Синнера после победы над Медведевым в Индиан-Уэллсе

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) отреагировала на пост итальянского теннисиста Янника Синнера после победы над россиянином Даниилом Медведевым в финале турнира в Индиан-Уэллсе. В решающем матче турнира итальянец обыграл россиянина со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

«Вперёд, Янник!» — написано на официальной странице ATP в комментариях под публикацией Синнера в одной из социальных сетей.

Ранее сообщалось, что Синнер выиграл первый трофей в нынешнем сезоне и 25-й — в карьере.

Всего у Синнера шесть титулов на турнирах серии «Мастерс», четыре победы на ТБШ, два трофея на Итоговых турнирах ATP, а также по семь наград на соревнованиях ATP-500 и ATP-250.

