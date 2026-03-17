Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Карлос Алькарас сыграют на ATP-500 в Барселоне

Стали известны имена теннисистов, которые примут участие в мужском грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне. Как сообщает официальный сайт турнира, на нём сыграют два российских теннисиста — 15-я ракетка мира Карен Хачанов и 16-я ракетка мира Андрей Рублёв. Соревнования пройдут в срок с 13 по 19 апреля 2026 года.

В список уже объявленных участников турнира из числа топ-10 вошли первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, пятый номер рейтинга итальянец Лоренцо Музетти, шестой в мире австралиец Алекс де Минор и восьмая ракетка Феликс Оже-Альяссим из Канады.

Также известно, что на «пятисотнике» в Барселоне сыграют Каспер Рууд (Норвегия, 12-й номер мирового рейтинга), Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 17), Лёнер Тьен (США, 21), Кэмерон Норри (Великобритания, 24), Валантен Вашеро (Монако, 25), Джек Дрейпер (Великобритания, 26), Брэндон Накашима (США, 30), Артюр Фис (Франция, 31), Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 32), Корентен Муте (Франция, 33), Уго Умбер (Франция, 34), Хауме Мунар (Испания, 35), Адриан Маннарино (Франция, 43), Томаш Махач (Чехия, 48) и Нуну Боржеш (Португалия, 50).

