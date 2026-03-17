Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Карлос Алькарас сыграют на ATP-500 в Барселоне

Комментарии

Стали известны имена теннисистов, которые примут участие в мужском грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне. Как сообщает официальный сайт турнира, на нём сыграют два российских теннисиста — 15-я ракетка мира Карен Хачанов и 16-я ракетка мира Андрей Рублёв. Соревнования пройдут в срок с 13 по 19 апреля 2026 года.

В список уже объявленных участников турнира из числа топ-10 вошли первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, пятый номер рейтинга итальянец Лоренцо Музетти, шестой в мире австралиец Алекс де Минор и восьмая ракетка Феликс Оже-Альяссим из Канады.

Также известно, что на «пятисотнике» в Барселоне сыграют Каспер Рууд (Норвегия, 12-й номер мирового рейтинга), Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 17), Лёнер Тьен (США, 21), Кэмерон Норри (Великобритания, 24), Валантен Вашеро (Монако, 25), Джек Дрейпер (Великобритания, 26), Брэндон Накашима (США, 30), Артюр Фис (Франция, 31), Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 32), Корентен Муте (Франция, 33), Уго Умбер (Франция, 34), Хауме Мунар (Испания, 35), Адриан Маннарино (Франция, 43), Томаш Махач (Чехия, 48) и Нуну Боржеш (Португалия, 50).

«Водитель потерял паспорт». Медведев, Рублёв и Хачанов с приключениями добрались до США
Видео: Тренировка Алькараса и Хачанова на «Мастерсе» в Париже

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android