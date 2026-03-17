Соболенко обошла Хингис по количеству недель подряд в качестве первой ракетки мира

Соболенко обошла Хингис по количеству недель подряд в качестве первой ракетки мира
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Арина Соболенко проводит 74-ю неделю подряд в статусе лидера мирового рейтинга. По этому показателю она обошла Мартину Хингис (73). Теперь белоруска занимает единоличное 13-е место в истории.

Лидерами по этому показателю являются Штеффи Граф и Серена Уильямс (186). Чтобы побить этот рекорд, Соболенко надо оставаться на вершине рейтинга ещё 26 месяцев.

На прошлой неделе Арина Соболенко стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В решающем матче белоруска обыграла двукратную победительницу мэйджоров из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (8:6).

Материалы по теме
Соболенко и Рыбакина показали всю мощь женского тенниса. Россиянкам надо брать на заметку
Соболенко и Рыбакина показали всю мощь женского тенниса. Россиянкам надо брать на заметку
