Карлос Алькарас поделился подборкой фото из Индиан-Уэллса

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в социальных сетях поделился подборкой фото из Индиан-Уэллса (США), где прошёл турнир категории «Мастерс».
Фото: Из личного архива Карлоса Алькараса
Среди подборки снимки с игры в гольф с сербом Новаком Джоковичем и немцем Александром Зверевым, а также кадры, где испанец делает татуировку. Напомним, после победы на Australian Open — 2026 Алькарас планировал сделать тату кенгуру.
На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Карлос Алькарас в полуфинале проиграл россиянину Даниилу Медведеву со счётом 3:6, 6:7 (3:7). Далее испанец выступит на турнире ATP-1000 в Майами (США).