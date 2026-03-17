Турнир WTA-1000 в Майами: расписание матчей 17 марта

Сегодня, 17 марта, на хардовых кортах в Майами (США) стартует турнир категории WTA-1000. В рамках соревновательного дня пройдут матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием на сегодня.

Теннис. WTA-1000 в Майами (США). 1-й круг. Расписание на 17 марта

19:30 — Дарья Видьманова (Чехия, WС) — Эльза Жакемо (Франция).

19:30 — Симона Вальтерт (Швейцария) — Айла Томлянович (Австралия).

19:30 — Магда Линетт (Польша) — Варвара Грачёва (Франция).

21:00 — Лаура Зигемунд (Германия) — Петра Марчинко (Хорватия).

21:00 — Кэти Бултер (Великобритания) — Джессика Бузас Манейро (Испания).

21:00 — Маккартни Кесслер (США) — Магдалена Френх (Польша).

22:30 — Софья Кенин (США) — Анна Блинкова (Россия).

22:30 — Чжан Шуай (Китай) — Сорана Кырстя (Румыния).

Турнир в Майами пройдёт с 17 по 28 марта. Действующей чемпионкой соревнования является белоруска Арина Соболенко.