Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Турнир WTA-1000 в Майами: расписание матчей 17 марта

Сегодня, 17 марта, на хардовых кортах в Майами (США) стартует турнир категории WTA-1000. В рамках соревновательного дня пройдут матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием на сегодня.

Теннис. WTA-1000 в Майами (США). 1-й круг. Расписание на 17 марта

  • 19:30 — Дарья Видьманова (Чехия, WС) — Эльза Жакемо (Франция).
  • 19:30 — Симона Вальтерт (Швейцария) — Айла Томлянович (Австралия).
  • 19:30 — Магда Линетт (Польша) — Варвара Грачёва (Франция).
  • 21:00 — Лаура Зигемунд (Германия) — Петра Марчинко (Хорватия).
  • 21:00 — Кэти Бултер (Великобритания) — Джессика Бузас Манейро (Испания).
  • 21:00 — Маккартни Кесслер (США) — Магдалена Френх (Польша).
  • 22:30 — Софья Кенин (США) — Анна Блинкова (Россия).
  • 22:30 — Чжан Шуай (Китай) — Сорана Кырстя (Румыния).

Турнир в Майами пройдёт с 17 по 28 марта. Действующей чемпионкой соревнования является белоруска Арина Соболенко.

