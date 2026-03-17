«Подойдёт любой. Я непривередлива». Андреева — о том, какой ТБШ хотела бы выиграть

10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, какую самую важную вещь напоминает себе перед матчами, а также высказалась о желании выиграть турнир «Большого шлема».

– Какую самую важную вещь ты напоминаешь себе перед матчами?

– Я просто думаю о том, насколько сильно хочу победить. Я делаю это для той маленькой девочки, которая всегда мечтала играть на больших турнирах и аренах. И для моей команды. Это очень мотивирует меня. Мне проще играть, когда помню об этом (улыбается).

– Какой «Большой шлем» ты бы хотела выиграть?

– Честно говоря, подойдёт любой. Я в этом плане непривередлива. Какой бы ни был первым, я буду ему рада, — приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.