Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тони Надаль отреагировал на слова Алькараса об уровне соперников в матчах с ним

Тони Надаль отреагировал на слова Алькараса об уровне соперников в матчах с ним
Комментарии

Известный испанский тренер Тони Надаль, дядя и бывший наставник 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, отреагировал на слова семикратного чемпиона мэйджоров Карлоса Алькараса об уровне игры соперников в матчах с ним.

«Иногда просто устаю от того, что в каждом круге играю против Роджера Федерера. Соперники показывают просто безумный уровень. Кажется, что у меня мишень на спине. И, возможно, они думают, что если не сыграют на таком уровне, то не смогут победить», — сказал Алькарас после выхода в четвёртый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

«Я категорически не согласен. Дело не в том, что на тебя нацелились. Когда играешь с кем-то, кто сильнее тебя, понимаешь, что нужно бить агрессивнее. Ты чётко осознаёшь, что нужно рисковать чуть больше. Не потому, что это Алькарас, а потому, что соперник знает, что Алькарас лучше. Уверен, что Медведев предпочёл бы играть с кем-то другим, а не с Алькарасом или Синнером, но он понимает, что, если играет с ними, ему придётся выкладываться по полной», — сказал Тони Надаль в интервью Radioestadio.

Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android