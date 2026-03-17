Тони Надаль отреагировал на слова Алькараса об уровне соперников в матчах с ним

Известный испанский тренер Тони Надаль, дядя и бывший наставник 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, отреагировал на слова семикратного чемпиона мэйджоров Карлоса Алькараса об уровне игры соперников в матчах с ним.

«Иногда просто устаю от того, что в каждом круге играю против Роджера Федерера. Соперники показывают просто безумный уровень. Кажется, что у меня мишень на спине. И, возможно, они думают, что если не сыграют на таком уровне, то не смогут победить», — сказал Алькарас после выхода в четвёртый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

«Я категорически не согласен. Дело не в том, что на тебя нацелились. Когда играешь с кем-то, кто сильнее тебя, понимаешь, что нужно бить агрессивнее. Ты чётко осознаёшь, что нужно рисковать чуть больше. Не потому, что это Алькарас, а потому, что соперник знает, что Алькарас лучше. Уверен, что Медведев предпочёл бы играть с кем-то другим, а не с Алькарасом или Синнером, но он понимает, что, если играет с ними, ему придётся выкладываться по полной», — сказал Тони Надаль в интервью Radioestadio.