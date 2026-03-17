Бублик — о работе с Супруновым: ищем ключи к тому, чтобы делать меньше, а получать больше

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, что происходило в течение нескольких периодов, когда он задумывался о смене тренера. Спортсмен обращался к специалистам, которых искал вместе с действующим тренером Артёмом Супруновым.

«У Артёма полностью отсутствует чувство ревности — это очень хорошее качество. Нет никакого собственничества. Он всегда говорил, что если нужно — давай. Когда у нас были моменты стагнации, он говорил, что давай подумаем, кого можно привлечь. Мы буквально сидели вместе в машине и искали нового тренера.

В итоге всё сводилось к одному. Всё, что мы слышали от людей, за исключением Бориса Львовича, — это шесть часов тренировочного процесса, фитнес, растяжка и протеиновый коктейль. Вот и секрет успеха.

Не считаю, что это единственный способ добиваться результата. Мы получали авторитетное мнение от очень серьёзных людей — от тех, кто показывал величайшие результаты с другими игроками. Мы возвращались домой и думали. В итоге брали какие-то вещи у лучших и немного модернизировали их под меня. Потому что у меня не самые быстрые ноги. Я достаточно большой, достаточно тяжёлый. Не могу работать ногами так, как работает условный Джокович. Если мне говорят взять что-то из его игры — например, раньше встречать мяч — я могу это не выполнить физически. Если тренер говорит: «Ты должен», — я отвечаю: «Спасибо, до свидания». Потому что не могу. Что значит «должен»? Я должен тренироваться по восемь часов ради фантомного шанса встретить мяч раньше? Нет. Предложи альтернативу.

Мы постоянно ищем ключи к тому, чтобы делать меньше, а результат получать больше. И даже когда кажется, что единственный путь — просто пахать, мы всё равно пытаемся найти решение», — сказал Бублик в интервью на YouTube-канале Александра Соколовского.