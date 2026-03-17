«Он сделал из меня игрока топ-50». Александр Бублик — о работе с отцом в роли тренера

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал о работе с отцом в качестве тренера. Станислав Бублик тренировал сына с детства и до 2020 года.

«Когда твой тренер — это твой отец или твоя мама, это всё равно наставничество, это отношения между мастером и учеником. В детском и юниорском возрасте это приносит огромные плоды. Ты слушаешь, у тебя нет выбора. Но когда ты взрослеешь, начинаешь отвечать, спорить. Тут нужна родительская мудрость — вовремя отпустить ребёнка к более компетентному человеку, который сможет услышать его как игрока.

Стал давить на отца, он замолчал, перестал быть наставником. Мы стали равны в иерархии. Он время от времени давал дельные советы, но я их не слышал, потому что молод, самоуверен, продавил и получил свободу. Мог сидеть до шести утра в барах, а в 11 утра была тренировка — мне никто ничего не говорил.

Я был слишком молод, отец – слишком упрям, с чувством собственного права на мою карьеру. Но винить кого-то нельзя: он сделал из меня игрока топ-50, выросло эго и чувство собственничества, что естественно. Личные отношения дали трещину, однако это семейная история, связанная с мамой, родственниками и друзьями. Это не публичное дело. Теннис был финальным триггером для того, что дальше произошло», — сказал Бублик в интервью на YouTube-канале Александра Соколовского.