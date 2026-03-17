Тарпищев: Медведев добил бы Синнера, если бы в финале был третий сет
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что российский теннисист Даниил Медведев в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где уступил второй ракетке мира Яннику Синнеру, мог бы «добить» соперника в случае третьего сета в матче.
Индиан-Уэллс (м). Финал
16 марта 2026, понедельник. 00:25 МСК
Даниил Медведев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
Янник Синнер
«Даня вернулся на свой уровень и играет очень хорошо. Его игра в финале была цельная, правильная, наконец атаковал. И в психологическом плане был хорош. Если бы в финале был третий сет, Медведев добил бы соперника. Был момент, когда Синнер «задохнулся» во втором сете. На тай-брейке он просто удачно сыграл три-четыре сумасшедших розыгрыша. Втяни Даня его в третий сет, в свои длинные розыгрыши — у него было бы преимущество», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
