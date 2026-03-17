Даниил Медведев заявил о пропаже багажа после перелёта из Калифорнии во Флориду
Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил о пропаже багажа после перелёта из Палм-Спрингса (Калифорния) в Майами, где 18 марта начнутся матчи основной сетки «Мастерса». В своей публикации в соцсети он отметил аккаунт авиакомпании, осуществлявшей перелёт.
Ранее Медведев принял участие в «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США), где дошёл до финала и уступил второй ракетке мира Яннику Синнеру.
Индиан-Уэллс (м). Финал
16 марта 2026, понедельник. 00:25 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
Янник Синнер
Я. Синнер
«Здравствуйте, United Airlines. Нужна небольшая помощь. Вчера я летел из аэропорта Палм-Спрингс во Флориду, и ни одна из моих сумок не доехала. Они мне немного нужны для того, чтобы играть на турнире в Майами… Можете помочь?» — написал Медведев у себя на странице в соцсети.
