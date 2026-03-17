Главная Теннис Новости

«Эта неделя будет решающей». Фриц — о возможном пропуске турниров на грунте из-за колена

«Эта неделя будет решающей». Фриц — о возможном пропуске турниров на грунте из-за колена
Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал, что может пропустить грунтовый сезон по причине продолжающих беспокоить его проблем с коленом.

«Это точка поворота. Мы говорили, что в случае, если после Майами не будет особых улучшений, возможно, наступит момент, когда нужно будет снизить ритм игры и дать [колену] полностью восстановиться. Потому что если и существует такая часть сезона, которую мне не так принципиально пропустить, то это грунт, как это было в прошлом году.

Я продолжаю залечивать колено. В какие-то дни ему лучше, чем в другие, и я точно не знаю почему. В Далласе, например, я чудесно ощущал себя, и меня абсолютно ничего не беспокоило по ходу турнира. Я чувствовал, что хорошо двигаюсь. Но затем, во время подготовки к Индиан-Уэллсу, было уже не так. Чувствовал некий откат назад. Такое же со мной происходило в Австралии.

Полагаю, эта неделя будет решающей. Но, в общем, всё не так плохо.

Мне нужно лишь убедиться, что моё тело здорово. Когда я чувствую себя на 100%, то и ощущаю, что могу хорошо двигаться», — приводит слова Фрица Punto de Break.

Материалы по теме
Медведев идёт на Синнера в полуфинале и на Алькараса в финале: жеребьёвка мужского Майами
