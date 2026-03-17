«Эмоции мешают ей играть». Дементьева — о поражениях Мирры Андреевой

Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева высказала предположение, что мешает россиянке Мирре Андреевой показывать на турнирах успешную игру.

На минувшем «тысячнике» в Индиан-Уэллсе Андреева уступила чешке Катержине Синяковой.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 23:35 МСК
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 3
4 		7 7 6
         
«Мирра вышла на этот матч готовой, с огромным желанием, хочет, может, физические силы — всё есть. И столько эмоций, столько эмоций – они мешают ей играть. А Катержина, наоборот, было видно, что ей физически тяжело. Накануне трёхсетовый матч был у неё был. Она уже в какой-то момент, мне казалось, готова была медленно отползать в раздевалку. Она просто себя заставляла играть, заставляла стоять на корте. Но она в очень энергосберегающем режиме в плане эмоций играла. Все эмоции только в игру, всё в розыгрыш, в то время как Мирра…

Вот с чего начался первый её срыв? Она выиграла первый сет, вела во втором – 2:1, и было на подаче 0:40. Ну да, она проиграла этот гейм. Ну, ничто не предвещало. Но, к сожалению, вот это [срыв] случилось, это от большого желания – как я это вижу. Даже не хочу сейчас ни критиковать, ничего говорить негативного, я скажу позитивное. Я пока ещё, вот сколько Мирра играет в туре, видела всего несколько раз, чтоб её обыграли. Всё остальное – она проигрывает сама себе. Вот так, чтобы её кто-то взял и обыграл, когда она играет, я видела всего несколько раз.

Я даже не поленилась, пересмотрела её финал с Ариной Соболенко в прошлом году в Индиан-Уэллсе. Ну вот что изменилось? Вот что в игре изменилось? Да ничего, в принципе, не изменилось. Да, она играла чуть спокойнее, чуть увереннее. Может быть, она была чуть резче в передвижениях на ногах, но, в принципе, она сейчас даже ещё мощнее стала, и подача у неё стала лучше.

Никаких кардинальных в худшую сторону я не вижу изменений. Всё как было, так и осталось. Добавились эмоции, с которыми просто нужно научиться играть», — сказала Дементьева в видео на YouTube-канале First&Red и FONBET.

Мирра кидала ракетку, била себя и проиграла. Андреева не защитила титул в Индиан-Уэллсе
