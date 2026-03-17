«Без слёз не могу на это смотреть». Кафельников — об ошибках Мирры Андреевой

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников высказался об ошибках, совершаемых российской теннисисткой Миррой Андреевой на турнирах.

На минувшем «тысячнике» в Индиан-Уэллсе Андреева уступила чешке Катержине Синяковой.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 23:35 МСК
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 3
4 		7 7 6
         
К. Синякова

«Она проигрывает в основном всё сама. Нужно просто проанализировать, почему это происходит. Я ни в коем случае не сомневался в её потенциале, он намного выше её соперницы [Синяковой]. Но включились какие-то потусторонние силы, которые ей реально не дают сейчас должным образом выкладываться, весь её арсенал использовать.

Другое дело, что нужно все свои сильные стороны всегда развивать. Я не тренер, не знаю, как тренировочный процесс идёт. Но глубоко убеждён, что всегда количество переходит в качество.

Такие ошибки, которые она иногда допускает… У меня просто в голове не укладывается, что игрок такого уровня, в какой-то момент первой пятёрки рейтинга, допускает такие ошибки. Просто по определению не может теннисист допускать такие оплошности. У меня единственная претензия к этому. Ну нельзя, нельзя. Начиная и с подачи, и с того же удара справа. Без слёз я, честно говоря, на это не могу смотреть», — сказал Кафельников на YouTube-канале First&Red и FONBET.

