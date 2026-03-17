Медведев опубликовал пост после поражения в финале турнира АТР-1000 в Индиан-Уэллсе
10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опубликовал у себя на странице в соцсети пост после поражения в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США).
В заключительном матче турнира россиянин уступил второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру.
Индиан-Уэллс (м). Финал
16 марта 2026, понедельник. 00:25 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
Янник Синнер
Я. Синнер
«Люблю возвращаться в Индиан-Уэллс. Увидимся в следующем году», — написал Медведев, приложив к тексту совместное с Янником Синнером фото с церемонии награждения.
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Даниил Медведев стартовал на турнире в статусе 11-й ракетки мира, однако успешное выступление в Индиан-Уэллсе позволило ему подняться в мировом рейтинге на одну строчку выше.
