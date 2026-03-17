Медведев опубликовал пост после поражения в финале турнира АТР-1000 в Индиан-Уэллсе

10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опубликовал у себя на странице в соцсети пост после поражения в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США).

В заключительном матче турнира россиянин уступил второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру.

«Люблю возвращаться в Индиан-Уэллс. Увидимся в следующем году», — написал Медведев, приложив к тексту совместное с Янником Синнером фото с церемонии награждения.

Даниил Медведев стартовал на турнире в статусе 11-й ракетки мира, однако успешное выступление в Индиан-Уэллсе позволило ему подняться в мировом рейтинге на одну строчку выше.