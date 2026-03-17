«По праву являются двумя лучшими». Пегула — о противостоянии Рыбакиной и Соболенко

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о противостоянии первой и второй ракеток мира Арины Соболенко и Елены Рыбакиной, сыгравших в финале минувшего «тысячника» в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс (ж). Финал
15 марта 2026, воскресенье. 21:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7 8
6 		3 6 6
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Это было тяжело. Многие важные матчи я проигрывала Кори Гауфф, либо им, либо кому-то из топ-5, но я хорошо поработала над улучшением своей игры и делаю то, что должна делать. Я играла чуть более агрессивно, лучше подавала, поработала над движением и созданием неких стратегий, которые должны сработать против них… Но они играют сейчас потрясающе и по праву являются двумя лучшими теннисистками в мире. Я была очень близка к ним.

Это сложно. Они высокие, крупные, и их мощные подачи иногда выбивают из колеи тех, кто ниже ростом. Однако я всё ещё думаю, что ещё есть вещи, которые я смогу сделать хорошо, и буду продолжать улучшаться, чтобы победить их», – сказала Пегула на пресс-конференции перед турниром WTA-1000 в Майами.

