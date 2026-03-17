«По праву являются двумя лучшими». Пегула — о противостоянии Рыбакиной и Соболенко

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о противостоянии первой и второй ракеток мира Арины Соболенко и Елены Рыбакиной, сыгравших в финале минувшего «тысячника» в Индиан-Уэллсе.
«Это было тяжело. Многие важные матчи я проигрывала Кори Гауфф, либо им, либо кому-то из топ-5, но я хорошо поработала над улучшением своей игры и делаю то, что должна делать. Я играла чуть более агрессивно, лучше подавала, поработала над движением и созданием неких стратегий, которые должны сработать против них… Но они играют сейчас потрясающе и по праву являются двумя лучшими теннисистками в мире. Я была очень близка к ним.
Это сложно. Они высокие, крупные, и их мощные подачи иногда выбивают из колеи тех, кто ниже ростом. Однако я всё ещё думаю, что ещё есть вещи, которые я смогу сделать хорошо, и буду продолжать улучшаться, чтобы победить их», – сказала Пегула на пресс-конференции перед турниром WTA-1000 в Майами.
- 17 марта 2026
-
22:37
-
22:18
-
20:33
-
20:16
-
20:02
-
19:43
-
19:15
-
18:12
-
17:23
-
16:39
-
16:26
-
14:30
-
12:53
-
12:13
-
11:37
-
10:34
-
08:51
-
08:30
-
01:28
-
00:51
-
00:48
-
00:32
- 16 марта 2026
-
23:10
-
22:43
-
22:22
-
21:52
-
21:31
-
20:47
-
20:10
-
20:00
-
19:52
-
19:03
-
18:20
-
17:47
-
17:31