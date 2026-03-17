Александр Бублик снялся для нового выпуска журнала Tatler Казахстан

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик опубликовал кадры с фотосессии для журнала о моде и стиле жизни Tatler (версия для Казахстана). Спортсмен предстал на кадрах в нескольких образах.

«Стал героем нового Tatler Казахстан», — подписал фотографии Бублик в своём телеграм-канале.

На минувшем турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) Бублик дошёл до третьего круга, где уступил сопернику из Австралии Ринки Хидзикате (7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 3:6). Следующим турниром, на котором планирует выступить теннисист, станет «Мастерс» в Майами, матчи основной сетки которого начнутся 18 марта.