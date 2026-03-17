Соболенко — о критике от директора турнира в Дубае: не уверена, что хочу туда возвращаться

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко резко отреагировала на вопрос, содержащий отсылку к критике её недавнего снятия с турнира WTA-1000 в Дубае.

В феврале Соболенко и нынешняя третья ракетка мира полька Ига Швёнтек в последний момент снялись с «тысячника» в Дубае, что вызвало реакцию со стороны директора турнира Салаха Таклака, предложившего лишать лидеров мирового рейтинга очков за подобные случаи. Журналист Бен Ротенберг спросил об этом теннисистку на пресс-конференции перед турниром в Майами, она в ответ допустила бойкот соревнований в Дубае.

«Я даже не уверена, что хочу туда возвращаться после его комментария», — приводит слова Соболенко Бен Ротенберг.