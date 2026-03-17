«Пошло на пользу всем». Тренер Синнера — о соперничестве подопечного с Алькарасом

Даррен Кэхилл, тренер четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира Янника Синнера, высказался о соперничестве подопечного с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

«Я думаю, что это соперничество пошло на пользу всем. Особенно учитывая, что у нас было «золотое» поколение. Новак [Джокович] до сих пор делает невероятные вещи, а Роджер [Федерер], Рафа [Надаль] и Энди [Маррей] больше не играют. Появление двух игроков, которые пытаются занять их место, стало потрясающим для всех.

Интерес есть, соперничество великолепно. Карлос — первая ракетка мира, Янник — вторая, и это даёт Яннику цель, к которой он стремится, и пока он хорошо справляется.

Я думаю, что теннису нужно это соперничество. Нам нужны соперничества, и, по сути, нам нужно ещё два или три игрока, которые поднимутся на вершину и создадут в топе четвёрку или пятёрку теннисистов, которые будут показывать потрясающий теннис каждую неделю. Да и сейчас мы наблюдаем великолепную игру», — цитирует Кэхилла Tennis 365.