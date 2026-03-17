Медведев неоднозначно отреагировал на ответ авиакомпании, потерявшей его багаж в США

10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, ранее пожаловавшийся в соцсети на утерю своего багажа, получил ответ от авиакомпании, осуществлявшей перелёт. Спортсмен неоднозначно отреагировал на полученный комментарий.

«Здравствуйте, Даниил. Спасибо, что обратились к нам. Мы сожалеем о задержке вашего багажа. Мы прекрасно понимаем, как важно получить свои вещи как можно быстрее. Пожалуйста, отправьте нам в личные сообщения номер вашего дела о задержке багажа, чтобы мы могли проверить наличие обновлённой информации», — написал аккаунт авиакомпании United Airlines в ответ на пост теннисиста об утерянном багаже.

«Ошеломляющее количество помощи от искусственного интеллекта», — отреагировал в ответ Медведев.