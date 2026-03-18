«Возможно, матч года на данный момент». Куэрри — о женском финале Индиан-Уэллса

Бывший теннисист, победитель 15 турниров АТР американец Сэм Куэрри высказался насчёт финального матча «тысячника» в Индиан-Уэллсе, где сыграли Арина Соболенко и Елена Рыбакина.

«Возможно, это был матч года на данный момент. У обеих теннисисток похожая игра. Это игра первой подачи. Кто выполнит первую подачу, а затем пробьёт с форхенда или бэкхенда? Тут никто не хочет играть в защите. Мы это увидели у них обеих. И в этом матче был момент, когда казалось, что Рыбакина победит всухую, но Соболенко показала невероятную работу, отыгравшись, не сдавшись, и повела в третьем сете с брейком.

Мы видели, как в Австралии Соболенко вела с брейком и упустила преимущество; мы думали, что эти воспоминания вернутся, но она с этим всем отлично справилась», — приводит слова Куэрри The Tennis Gazette.