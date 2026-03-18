Ник Кирьос получил уайлд-кард на турнир ATP-250 в Штутгарте

835-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос получил уайлд-кард для участия в турнире категории АТР-250 в Штутгарте (Германия). Об этом сообщил на своей странице в соцсети журналист Михал Самульски.

Турнир пройдёт с 6 по 14 июня. Также, согласно источнику, среди подтверждённых участников турнира числятся Тейлор Фриц, Маттео Берреттини, Томми Пол, Фрэнсис Тиафо, Ян-Леннард Штруфф и Юстин Энгель, который также примет в турнире участие по уайлд-кард.

Фриц, являющийся действующим победителем турнира в Штутгарте, ранее допускал пропуск части турниров после «Мастерса» в Майами из-за проблем с коленом.

