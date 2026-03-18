Мирра Андреева рассказала, кто ей больше всего нравится вне тенниса

10-я ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева ответила на вопрос, кто ей больше всего нравится за пределами теннисного мира.

«Так… Очевидно, Коби Брайант. Легенда. И сейчас я увлечена Формулой-1: мой фитнес-тренер – большой фанат Макса Ферстаппена, и мне тоже нравится его стиль вождения. Льюис Хэмилтон тоже классный. И Леброн Джеймс. Четыре человека», — приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.

В четверг, 19 марта, Мирра Андреева проведёт свой стартовый матч на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида). Её соперницей во втором круге станет 51-я ракетка мира американка Маккартни Кесслер.

Видео: Алькарас познакомился с Рэсси — собакой Мирры Андреевой: