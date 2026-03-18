Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева высказалась о взаимоотношениях со своим тренером Кончитой Мартинес

Комментарии

10-я ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о текущих взаимоотношениях со своим тренером — 53-летней бывшей второй ракеткой мира и чемпионкой Уимблдона-1994 испанкой Кончитой Мартинес.

«Я бы сказала, что мы с ней очень похожи. Она любит шутить и дурачиться, я тоже. Но мы всегда знаем, когда пора стать серьёзными и начать работать. Думаю, поэтому это так здорово работает и поэтому у нас хорошие взаимоотношения», — приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.

В четверг, 19 марта, Мирра Андреева проведёт свой стартовый матч на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида). Её соперницей во втором круге станет 51-я ракетка мира американка Маккартни Кесслер.

Видео: Алькарас познакомился с Рэсси — собакой Мирры Андреевой:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android