Хачанов поделился воспоминаниями о полуфинале «Мастерса» в Майами с Медведевым в 2023 году

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов ответил на вопрос о своём удачном выступлении на хардовом турнире категории «Мастерс» в Майами (США, штат Флорида) в 2023 году.

— Первое, что приходит на ум, когда речь заходит о тебе в Майами — это 2023 год и особенно невероятно высокий уровень твоего матча против Даниила (Медведева. — прим «Чемпионата») в полуфинале. Какое место этот матч занимает в твоей памяти?

— Не, правда, тот год был хороший. Я помню, что и Циципаса в первый раз обыграл, по-моему, на этом же турнире. Ну и просто вообще далеко прошёл, показывал хороший уровень, да. К сожалению, вот с Даней в полуфинале проиграл, ну то есть был чуть лучше — но в общем, конечно же, один из таких самых запоминающихся здесь турниров в Майами, — рассказал Хачанов в видеоролике канала «БОЛЬШЕ! | Теннис» в VK Видео.

В 2023 году Карен Хачанов на «Мастерсе» в Майами добрался до полуфинала, где уступил в трёх партиях соотечественнику Даниилу Медведеву — 6:7 (5:7), 6:3, 3:6.

Материалы по теме Официально Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Карлос Алькарас сыграют на ATP-500 в Барселоне

Видео: Медведев и Хачанов посадили деревья возле теннисного центра