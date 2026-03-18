Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Софья Кенин — Анна Блинкова, результат матча 18 марта 2026, счет 1:2, 1-й круг WTA-1000 в Майами

Анна Блинкова переиграла Софью Кенин и вышла во второй круг «тысячника» в Майами
Комментарии

В ночь с 17 на 18 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида) завершился матч первого круга в женском одиночном разряде между 92-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Блинковой и 46-й в мировом рейтинге американкой Софьей Кенин. Встреча закончилась победой Блинковой в трёх сетах — 3:6, 6:1, 6:3.

Майами (ж). 1-й круг
18 марта 2026, среда. 02:20 МСК
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 3
3 		6 6
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Продолжительность матча составила 1 час 58 минут. Блинкова дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из 14 брейк-пойнтов. Кенин выполнила один эйс при пяти двойных ошибках и использовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных за матч.

Во втором круге «тысячника» в Майами Анна Блинкова встретится с девятой в мировом рейтинге Викторией Мбоко из Канады (10-й посев).

Календарь WTA-1000 в Майами
Турнирная сетка WTA-1000 в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android