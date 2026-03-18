Анна Блинкова переиграла Софью Кенин и вышла во второй круг «тысячника» в Майами
В ночь с 17 на 18 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида) завершился матч первого круга в женском одиночном разряде между 92-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Блинковой и 46-й в мировом рейтинге американкой Софьей Кенин. Встреча закончилась победой Блинковой в трёх сетах — 3:6, 6:1, 6:3.
Майами (ж). 1-й круг
18 марта 2026, среда. 02:20 МСК
Софья Кенин
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|3
|
|6
|6
Анна Блинкова
Продолжительность матча составила 1 час 58 минут. Блинкова дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из 14 брейк-пойнтов. Кенин выполнила один эйс при пяти двойных ошибках и использовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных за матч.
Во втором круге «тысячника» в Майами Анна Блинкова встретится с девятой в мировом рейтинге Викторией Мбоко из Канады (10-й посев).
