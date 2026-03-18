Турнир WTA-1000 в Майами, 2026 год: результаты матчей в ночь с 17 на 18 марта

В ночь с 17 на 18 марта в Майами (США, штат Флорида) прошли матчи первого круга женского хардового турнира категории WTA-1000 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соевнований (курсивом выделены победители).

Дарья Видьманова (Чехия, WС) — Эльза Жакемо (Франция) — 7:6 (7:5), 5:7, 5:7;

Симона Вальтерт (Швейцария) — Айла Томлянович (Австралия) — 3:6, 4:6;

Магда Линетт (Польша) — Варвара Грачёва (Франция) — 2:6, 6:2, 6:0;

Лаура Зигемунд (Германия) — Петра Марчинко (Хорватия) — 6:4, 6:4;

Кэти Бултер (Великобритания) — Джессика Бузас Манейро (Испания) — 7:6 (11:9), 6:4;

Маккартни Кесслер (США) — Магдалена Френх (Польша) — 2:6, 6:4, 6:2;

Софья Кенин (США) — Анна Блинкова (Россия) — 6:3, 1:6, 3:6;

Чжан Шуай (Китай) — Сорана Кырстя (Румыния) — 3:6, 4:6;

Зейнеп Сенмёз (Турция) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — 6:3, 6:2;

Катержина Синякова (Чехия) — Камила Осорио (Колумбия) — 1:6, 4:6.