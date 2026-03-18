Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов оценил текущую форму Даниила Медведева

Карен Хачанов оценил текущую форму Даниила Медведева
Комментарии

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов ответил на вопрос о текущем состоянии 10-го в мировом рейтинге Даниила Медведева.

«Не, 100% он набрал форму. То есть даже, наверное, с конца того года вот у него такой транзакционный период получился, с предсезоном, и вошёл в новый сезон, в принципе, в том же духе и в той же форме, в которой заканчивал тот. Поэтому, да, это видно, он хорошо играет», — рассказал Хачанов в видеоролике канала «БОЛЬШЕ! | Теннис» в VK Видео.

На завершившемся в ночь с 15 на 16 марта мск хардовом «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев вышел в финал, переиграв в полуфинале первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса, и в матче за титул уступил второму в мировом рейтинге итальянцу Яннику Синнеру на двух тай-брейках, не отдав ни одного гейма на своей подаче.

Материалы по теме
Официально
Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Карлос Алькарас сыграют на ATP-500 в Барселоне

Видео: Медведев и Хачанов посадили деревья возле теннисного центра

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android