Карен Хачанов оценил текущую форму Даниила Медведева

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов ответил на вопрос о текущем состоянии 10-го в мировом рейтинге Даниила Медведева.

«Не, 100% он набрал форму. То есть даже, наверное, с конца того года вот у него такой транзакционный период получился, с предсезоном, и вошёл в новый сезон, в принципе, в том же духе и в той же форме, в которой заканчивал тот. Поэтому, да, это видно, он хорошо играет», — рассказал Хачанов в видеоролике канала «БОЛЬШЕ! | Теннис» в VK Видео.

На завершившемся в ночь с 15 на 16 марта мск хардовом «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев вышел в финал, переиграв в полуфинале первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса, и в матче за титул уступил второму в мировом рейтинге итальянцу Яннику Синнеру на двух тай-брейках, не отдав ни одного гейма на своей подаче.

