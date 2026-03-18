Хачанов рассказал, как раннее поражение в Индиан-Уэллсе повлияло на подготовку к Майами

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов ответил на вопрос о поражении во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе от бразильца Жоао Фонсеки и его влиянии на подготовку спортсмена к «Мастерсу» в Майами.
«Такие матчи стараешься поскорее забыть, хоть и сам по себе матч был хороший и хорошего уровня. Но когда проигрываешь с двух матчболов, как говорится, неважно, как играешь — хочешь выиграть. В любом случае, опять же, игра была хорошей, то есть это самое главное. И поэтому я, в принципе, смотрел на эти дни, которые были у меня до начала Майами, с оптимизмом, с позитивом.
Поэтому мы с Андреем (Рублёвым. — Прим. «Чемпионата») играли пару, тренировались достаточно много. Ну то есть реально распределили это время для того, чтобы уже готовиться и к Майами, и уже думать на будущее, на грунт, там уже к Монте-Карло и к следующим турнирам. То есть и физически готовились много, и на корте проводили достаточно времени. Ещё даже микст успел сыграть, потому что записались на все возможные турниры», — рассказал Хачанов в видеоролике канала «БОЛЬШЕ! | Теннис» в VK Видео.
На завершившемся в ночь с 15 на 16 марта мск хардовом «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Карен Хачанов проиграл в стартовом для себя матче второго круга с бразильцем Жоао Фонсекой — 6:4, 6:7 (7:9), 4:6. На тай-брейке второго сета Хачанов не реализовал два матчбола.
