Руне: становится скучно, когда только Алькарас и Синнер выходят в финал и выигрывают всё

28-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне высказался о доминировании испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера в АТР, отметив, что туру необходимо большее количество игроков, способных бросить вызов лидерам.

«Когда только Алькарас и Синнер играют финалы и выигрывают всё, становится скучно. Думаю, нам нужно больше игроков, которые смогут бросать им вызов — не только на одном турнире, но на постоянной основе.

Я знаю, что могу это сделать, и каждый раз, когда выхожу на корт против них, понимаю, что у меня есть шанс их обыграть. Также я знаю, что им обоим некомфортно играть против меня, и это даёт мне дополнительную мотивацию», – приводит слова Руне Eurosport Spain.

