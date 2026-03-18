«Временные рамки могут меняться». Руне — о возвращении на корт после травмы

28-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне назвал примерные сроки своего возвращения на корт после тяжёлой травмы ахиллова сухожилия.

«Трудно сказать точно, потому что временные рамки могут меняться. Это может быть к концу сезона, может, дать себе время и вернуться на травяной серии. Скажем так, моё возвращение произойдёт в этот период. Всё зависит от того, сколько времени мне понадобится, чтобы полностью восстановиться. Кроме того, когда я буду готов, мне потребуется много тренировок, чтобы почувствовать себя уверенно с сухожилием, я бы сказал, целый месяц тренировок на 100% перед возвращением в соревнования», – приводит слова Руне Punto de Break.

В октябре 2025 года Руне порвал ахиллово сухожилие во время матча с французом Уго Умбером на турнире в Стокгольме.

