Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Просто безумный». Фонсека — об уровне игры Карлоса Алькараса и Янника Синнера

Комментарии

39-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека поделился мнением об уровне игры испанского теннисиста Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера.

«Последовательность и уровень игры обоих просто безумные. Это говорю не только я, но и игроки топ-5 и топ-10. Они отмечают, что Синнер и Алькарас находятся на другом уровне. Я очень усердно работаю, чтобы достичь того, что делают эти парни.

Они могут поддерживать высокий уровень на протяжении длительного времени, и у них обычно нет слабых сторон, поэтому с ними тяжело играть. Нужно хорошо подавать, нужно хорошо принимать, нужно почти идеально выполнять все элементы, чтобы выиграть. Но невозможно всегда быть идеальным», – приводит слова Фонсеки пресс-служба турнира в Майами.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android