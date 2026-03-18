Турнир WTA-1000 в Майами: расписание матчей 18 марта

Сегодня, 18 марта, на хардовых кортах в Майами (США) продолжится турнир категории WTA-1000. В рамках соревновательного дня пройдут матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием на сегодня.

Теннис. WTA-1000 в Майами (США). 1-й круг. Расписание некоторых матчей 18 марта (время – московское):

18:00. Даяна Ястремская (Украина) – Эшлин Крюгер (США);

18:00. Джаниче Чен (Китай) – Юлия Путинцева (Казахстан);

18:00. Эмилиана Аранго (Колумбия) – Оксана Селехметьева (Россия);

19:30. Анастасия Захарова (Россия) – Анна Бондарь (Венгрия);

21:00. Ева Лис (Германия) – Юлия Стародубцева (Украина);

21:00. Солана Сьерра (Аргентина) – Камилла Рахимова (Узбекистан);

21:00. Паула Бадоса (Испания) – Александра Саснович (Беларусь);

00:00. Виктория Голубич (Швейцария) – Питон Стирнс (США);

2:00. Франческа Джонс (Великобритания) – Винус Уильямс (США).

Турнир в Майами пройдёт с 17 по 28 марта. Действующей чемпионкой соревнования является белоруска Арина Соболенко.