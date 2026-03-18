«Мастерс» в Майами: расписание матчей 18 марта

Сегодня, 18 марта, на хардовых кортах в Майами (США) стартует турнир категории «Мастерс». В рамках соревновательного дня пройдут матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием на сегодня.

Теннис. «Мастерс» в Майами (США). 1-й круг. Расписание некоторых матчей 18 марта (время – московское):

18:00. Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) – Камило Уго Карабельи (Аргентина);

18:00. Денис Шаповалов (Канада) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);

20:30. Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – Григор Димитров (Болгария);

21:00. Зизу Бергс (Бельгия) – Дженсон Бруксби (США);

21:00. Джеймс Дакворт (Австралия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания);

22:00. Итан Куинн (США) – Хуберт Хуркач (Польша);

22:30. Николоз Басилашвили (Грузия) – Мариано Навоне (Аргентина);

2:00. Стефанос Циципас (Греция) – Артур Фери (Великобритания).

«Мастерс» в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующим победителем соревнований является чешский теннисист Якуб Меншик.

Сетка турнира в Майами
Календарь турнира в Майами
Материалы по теме
Новые приключения Медведева. Он прилетел в Майами без багажа и пожаловался на авиакомпанию
Новые приключения Медведева. Он прилетел в Майами без багажа и пожаловался на авиакомпанию
