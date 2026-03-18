Соболенко — о своей команде: чтобы быть стабильной и успешной, нужно много людей

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, кто входит в состав её команды, отметив, что в ней находится большое количество человек.

«У меня огромная команда. Два тренера, тренер по фитнесу, спарринг-партнёр, менеджер, агенты. Есть специалист по статистике, физиотерапевт. Конечно, нет отдельного психолога, вся моя команда — мой психолог, а я — их тренер. Так мы становимся сильнее.

Кто ещё? Эш (собака Соболенко. — Прим. «Чемпионата») — это моя поддержка для психики, так что назовём его моим психологом. Мой жених — тоже часть команды. Специалист для натягивания струн на ракетках — тоже. Кого я забыла? Шеф-повар на некоторых турнирах. У меня огромная команда, но считаю, чтобы быть такой стабильной и успешной, нужно много людей вокруг, чтобы помогали управлять всеми процессами и чувствовать себя комфортно», — приводит слова Соболенко пресс-служба турнира в Майами.