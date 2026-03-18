«Очень круто играл на турнире». Рублёв — о финале Медведева в Индиан-Уэллсе
16-я ракетка мира 28-летний российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением об игре Даниила Медведева на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Медведев вышел в финал турнира, где проиграл второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7).
Индиан-Уэллс (м). Финал
16 марта 2026, понедельник. 00:25 МСК
0 : 2
«Он очень круто играл на турнире. Единственное, я пропустил финальный матч, но, судя по разговорам, игра была очень близкая, на тоненького. Он мог финал даже и выиграть», – сказал Рублёв в видео, размещённом в телеграм-канале «Больше!»
Напомним, в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе Медведев обыграл первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
