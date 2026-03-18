«Собираюсь наслаждаться каждым моментом на корте». Меншик — о защите титула в Майами

13-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик поделился ожиданиями перед защитой титула на «Мастерсе» в Майами, отметив, что не чувствует давления.

«Прошлый год был удивительным опытом. Я достиг в Майами потрясающего результата, который стал прорывом в моей карьере. Многое тогда изменилось. Вернувшись сюда спустя год, конечно, испытываешь приятные воспоминания, мурашки бегут по коже. Чувствую себя очень хорошо подготовленным. Так что собираюсь наслаждаться каждым моментом на корте, как и в прошлом году.

Не пытаюсь оказывать на себя никакого давления, не испытываю его даже со стороны СМИ, аудитории и всех остальных. Просто стараюсь сосредоточиться на себе. Конечно, это что-то новое, что меня очень радует и чего я хочу достичь в своей карьере в будущем.

Финал прошлого года был сбывшейся мечтой… Многое изменилось. Каждый, кто хочет быть топ-игроком в теннисе или выигрывать подобные крупные титулы и добиваться прорывов, соревнуясь с лучшими игроками мира, должен пройти через подобный опыт», – приводит слова Меншика пресс-служба турнира в Майами.