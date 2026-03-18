Зверев — о своей игре: готов принимать поражения, потому что уверен в выбранном пути

Олимпийский чемпион 2020 года, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что работает над изменениями в своей игре, отметив, что это долгий процесс.

«Многие игроки хотят играть агрессивно, но реализовать такую тактику на практике не так просто. С этого сезона я стараюсь изменить свою игру и понимаю, что это долгий процесс, требующий терпения.

В некоторые моменты у меня получается играть более агрессивно, но мне всё ещё нужно время, не могу быть эффективным постоянно. Я готов принимать поражения, потому что уверен в этом пути. Убеждён, что на данном этапе моей карьеры это правильное решение», — приводит слова Зверева Tennis World USA.