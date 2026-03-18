«Не знаю, почему именно здесь не показываю свою игру». Гауфф — о «тысячнике» в Майами

Представительница США четвёртая ракетка мира Кори Гауфф высказалась об участии в турнире категории WTA-1000 в Майами у себя дома. Спортсменка пока не доходила там до решающих матчей.

«Этот турнир у меня в списке незакрытых целей. Не знаю, почему именно здесь не показываю свою игру. Я пробовала жить в отеле рядом с турниром, но это тоже не сработало, так что снова осталась дома.

Семья и друзья спрашивают: «Когда ты играешь? Во сколько матч?» А я отвечаю: «Не знаю. Скорее всего, узнаю об этом всего за 10 минут до вас, так что смотрите в интернете». Иногда мне приходится просто выключать телефон, но я люблю этот турнир, для меня очень важно каждый раз выходить на эти корты», — приводит слова Гауфф Punto de Break.

