Гауфф рассказала о состоянии своей руки перед началом турнира в Майами

Американская теннисистка четвёртая ракетка мира Кори Гауфф поделилась информацией о состоянии своей левой руки перед началом турнира WTA-1000 в Майами (США). На соревнованиях в Индиан-Уэллсе Гауфф испытала боли в руке, из-за чего снялась с матча с Александрой Эалой.

После снятия американка прошла МРТ. Эта боль была связана с нервом.

«Каждый день разный, но в целом думаю, что буду готова играть. Возможно, иногда буду чувствовать боль на корте, но с каждым днём всё меньше», — приводит слова Гауфф Punto de Break.

Кори Гауфф начнёт турнир в Майами со второго круга. Там она сразится с победительницей матча между Элизабеттой Коччаретто (Италия) и Дарьей Семенистой (Латвия).